Euphoria: Hunter Schafer e Dominic Fike avvistati mentre si tenevano per mano a West Hollywood

Hunter Schafer e Dominic Fike, gli interpreti di Jules ed Elliot in Euphoria, stanno insieme? Le star sono state paparazzate mentre si tenevano per mano fuori da un locale.

Lo scorso fine settimana Hunter Schafer e Dominic Fike, i co-protagonisti di Euphoria, sono stati visti tenersi per mano mentre uscivano da un locale di West Hollywood chiamato Nice Guy. Questo presunto "appuntamento" della coppia arriva appena una settimana dopo il tanto atteso debutto della seconda stagione della serie HBO amata da milioni di fan.

Nelle immagini Fike indossa un lungo maglione a righe beige e nero, mentre la Schafer ha una semplice felpa e un paio di shorts. Per ora queste sono le uniche foto che li ritraggono assieme in pubblico e, proprio per questo motivo, non sappiamo per certo se le due star hanno una relazione o se sono semplicemente amici.

L'attore aveva precedentemente avuto una storia con la stella dei social media Shelby Tangorra, anche se i due si sono separati dopo pochi mesi. In seguito Dominic ha dato inizio ad una relazione con l'attrice Diana Silvers, nota soprattutto per essere apparsa nella commedia Booksmart.

Questa è la prima volta che Hunter Schafer, modella, attrice e attivista per i diritti LGBTQ, e Dominic Fike sono stati paparazzati assieme in modo così intimo ma alcune fonti anonime affermano che, nell'ultimo periodo, la 23enne e il 26enne si frequentano "un po' troppo" spesso per essere dei semplici amici.