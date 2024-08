Euphoria 3: Eric Dane parla del suo personaggio nella prossima stagione

Eric Dane, che ha interpretato Cal Jacobs nel teen drama di successo Euphoria, ha parlato del futuro del suo personaggio nella terza stagione dello show. Dane ha ricevuto il plauso della critica per il suo lavoro nel ruolo di Cal, il padre molto problematico ed estremamente chiuso del personaggio di Jacob Elordi.

A luglio è stato annunciato che Euphoria tornerà con una terza stagione, dopo che polemiche e ritardi nella produzione avevano fatto credere a molti che Zendaya & Co. avessero chiuso con lo show della HBO.

Le parole di Eric Dane

"Ero ottimista sul fatto che sarebbe tornato, quindi sono molto felice", dice Dane. "So che c'è un enorme attesa per questo show. C'è un pubblico enorme e io amo realizzarlo. Amo le persone con cui lavoro. Adoro lavorare con Sam Levinson. Mi diverto molto. La HBO ci sostiene permettendoci di fare quello che vogliamo".

Euphoria: Eric Dane in una scena della serie

L'attore ha parlato con Levinson del futuro di Cal. "La prima cosa che ho detto a Sam quando abbiamo concluso la seconda stagione è stata: 'Non voglio stare dietro le sbarre'", dice Dane. "Quindi sono quasi sicuro al 100% di non essere dietro le sbarre... Qualsiasi altra cosa che seguirà mi va bene".

Dane ha continuato a parlare del creatore della serie dicendo che il suo lavoro su Euphoria è oscuro e che non è sempre facile lasciare andare questa oscurità dopo la fine delle riprese: "A volte la si porta con sé nel viaggio in macchina verso casa. A volte, e raramente, ma succede, la si porta in casa con sé", dice Dane. "Ma nella maggior parte dei casi, anche questo passerà e non c'è niente di meglio di una buona notte di sonno".

Euphoria 2: un'immagine della seconda stagione

Euphoria è ambientata nella cittadina fittizia di East Highland, in California tra le tensioni dell'amore, della perdita e della dipendenza. La serie è basata sull'omonimo show israeliano creato da Ron Leshem e Daphna Levin e ha reso celebri numerose star, tra cui emergenti come Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi e il ricorrente Colman Domingo. In Euphoria recitano anche Dane, Maude Apatow, Storm Reid, Alexa Demie, Hunter Schafer, Nika King, Dominic Fike.

Dato che le prime due stagioni sono ambientate al liceo, ci si aspetta che i protagonisti siano cresciuti un bel po' nella terza, infatti tra la seconda stagione e la prossima è previsto un salto temporale. In un'intervista rilasciata ad agosto a Elle, Levinson ha descritto la terza stagione come un "film noir" e ha anticipato che il personaggio di Zendaya, una tossicodipendente in fase di recupero, "esplorerà cosa significa essere un individuo con dei principi in un mondo corrotto".