Ethan Hawke protagonista della serie Good Lord Bird

Ethan Hawke sarà uno dei protagonisti della nuova serie limitata Good Lord Bird, un progetto destinato a Showtime che verrà prodotto da Jason Blum tramite la sua Blumhouse Television.

L'attore ha spiegato che il progetto è in fase di sviluppo fin dal 2016 quando era in viaggio con l'amico e produttore e gli stava raccontando che aveva appena letto il libro da cui è tratto lo show insieme alla moglie e stava pensando di adattarlo per il cinema o la televisione.

Il nuovo progetto sarà ora composto da otto episodi, diretti da Anthony Hemingway, in cui Ethan Hawke, coinvolto anche come produttore insieme alla moglie, avrà il ruolo di John Brown, il famoso attivista di cui si racconterà la storia attraverso la prospettiva di un ragazzino che viene coinvolto nelle sue campagne che contribuiranno anche a dare il via alla Guerra civile americana.

La serie è tratta dal libro scritto da James McBride nel 2013 e la star ha sottolineato: "Si tratta di uno dei pochi romanzi che ho letto nella mia vita che semplicemente ti fa sentire sconvolto. Il genio, l'immaginazione... Racconta una storia che ci intimorisce troppo nel pensarci e osservarla, l'inizio della Guerra Civile... E lo fa con così tanto acume e amore. Ed è così poco politically correct che ti lascia sbilanciato e confuso, e in quel momento ti rendi conto che siamo semplicemente tutti esseri umani".

Hawke ha aggiunto: "McBride racconta una storia su John Brown e non è importante. È un essere umano... ma anche un fanatico e un lunatico. Soffre di una malattia mentale. Il libro fa ciò che può permettersi l'arte, ovvero spingersi dove la politica non può perché non ha un ordine del giorno da seguire".