Ethan Hawke di nuovo regista per la figlia Maya, ecco il video musicale di Coverage

Ethan Hawke, durante la quarantena, ha lavorato come regista al servizio della figlia Maya in occasione del video musicale di Coverage.

Ethan Hawke ha diretto un video musicale della figlia Maya, aiutandola così a promuovere l'uscita del suo nuovo singolo nonostante la quarantena.

L'esperienza alla regia dell'attore è stata messa a frutto nel migliore dei modi e il risultato finale è stato condiviso sui social media.

Maya Hawke ha scritto il brano Coverage basandosi sulle esperienze vissute durante la sua attività professionale che l'ha portata a recitare in serie come Piccole Donne e Stranger Things e nel film C'era una volta a... Hollywood. La giovane star aveva raccontato a MTV: "Come attrice si ha a che fare e si trascorre così tanto tempo della propria vita e della propria energia vivendo nelle storie di altre persone. Vivendo nell'immaginazione, nelle storie d'amore e nelle vite dei personaggi che stai interpretando, e può in un certo senso confondere il tuo senso della realtà".

Ethan Hawke ha quindi aiutato al figlia realizzando il video musicale con un unico piano sequenza della performance live del brano tratto dall'album Blush.

L'attore e regista ha scritto ironico sul post condiviso su Instagram: "La nuova canzone di Maya intitolata Coverage è uscita la scorsa settimana, quindi abbiamo realizzato un video improvvisato nel fienile. Maya è stata impeccabile in ogni ripresa. Sfortunatamente non si può dire lo stesso per il pollici di papà".