Ethan Hawke ed Ewan McGregor star del film Raymond and Ray

Ethan Hawke ed Ewan McGregor saranno i protagonisti di Raymond and Ray, film che verrà prodotto per Apple Original.

Rodrigo Garcia (In Treatment) sarà autore e regista del film che verrà prodotto da Alfonso Cuaron, Bonnie Curtis e Julie Lynn.

Al centro della trama di Raymond and Ray saranno due fratellastri che hanno vissuto nell'ombra di un padre terribile. I due protagonisti interpretati da Ethan Hawke ed Ewan McGregor, in qualche modo, hanno però mantenuto il senso dell'umorismo e il funerale dell'uomo diventa una chance per reinventare se stessi. Nella vita dei due ci sarà rabbia, dolore, follia, potrebbe esserci amore e decisamente qualcuno che scava fosse.

Apple, tra i suoi titoli in esclusiva, avrà prossimamente Emancipation diretto da Antoine Fuqua, Killers of the Flower Moon diretto da Martin Scorsese, Finch che avrà come star Tom Hanks, The Tragedy of Macbeth con protagonisti Denzel Washington e Frances McDromand, Sharper e The Sky is Everywhere.

Ethan Hawke, prossimamente, sarà il protagonista di The Northman e della serie Moon Knight. Ewan McGregor, invece, tornerà sul piccolo schermo con il ruolo di Obi-Wan Kenobi nella serie prodotta per Disney+.