Eternals, Salma Hayek emozionata per il suo personaggio: "nei fumetti era un uomo"

Eternals, Salma Hayek ha mostrato la sua eccitazione per la partecipazione al nuovo film Marvel in un personaggio originariamente maschile.

Eternals, uno dei film più attesi della Fase 4 del MCU, vedrà nel cast Salma Hayek che ha esternato la sua gioia sui social, con un post entusiasta.

L'attrice, infatti, si è detta molto felice di poter interpretare Ajak, che nella storia a fumetti è un personaggio di sesso maschile. Il cambio di genere è l'elemento che maggiormente le è piaciuto di questo personaggio, come dimostra il suo post: "Sono così felice di unirmi alla famiglia Marvel nei panni di Ajak, la madre di tutti gli Eterni. Era il padre di tutti gli Eterni, ma ragazze ... questo è il nostro momento !!!!"

Salma Hayek in topless su Allure (agosto 2015)

Con Eternals a poco meno di un anno e mezzo dal rilascio, dovremo aspettare un po' prima di poter vedere come sarà il nuovo personaggio di Ajak interpretato da Salma Hayek, ma probabilmente manterrà qualche somiglianza con la versione maschile a fumetti.

Ajak non è il primo personaggio Marvel a cambiare genere, infatti nell'ultimo anno abbiamo visto versioni femminili di Ghost in Ant-Man e Wasp e Mar-Vell in Captain Marvel. Anche nel regno di Netflix, Jeri Hogarth, una versione riorganizzata di Jeryn Hogarth, era uno dei personaggi principali della serie tv Jessica Jones.

Nei fumetti, Ajak è nato in Siberia millenni fa e divenne un archeologo. Oltre a essere in grado di manipolare l'energia cosmica e controllare il suo trucco cellulare come tutti gli altri Eterni, è anche in grado di comunicare con i Celestiali, gli esseri che hanno creato gli Eterni e i loro nemici giurati, i Devianti, milioni di anni fa.

Nel casti di Eternals ci saranno Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Richard Madden, Lauren Ridloff, Don Lee, Lia McHugh.