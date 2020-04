E.T. l'extraterrestre e Star Wars: gli easter egg che collegano il film e la saga

Gli universi di E.T. - l'extraterrestre e Star Wars sono legati in modo piuttosto simpatico, attraverso dei curiosi Easter Eggs che collegano il film di Spielberg e la saga di Lucas.

E.T. L'extraterrestre: Henry Thomas in una scena

Gli universi di E.T. - l'extraterrestre e Star Wars sono legati in modo piuttosto simpatico, attraverso dei curiosi Easter Egg reciproci, visti sia nel film di Steven Spielberg che nella saga stellare ideata da George Lucas. Vediamone alcuni.

Il primo easter egg risale al film sul buffo alieno, nel 1982, dove c'è una scena in cui E.T. va a spasso con Elliot e reagisce quando vede un bambino travestito da Yoda, come se riconoscesse il personaggio (e in quella scena si sente parte del tema di Yoda, composto da John Williams che ha musicato entrambi i film).

Diciassette anni dopo George Lucas ha a sua volta omaggiato il lavoro dell'amico Steven Spielberg, facendo apparire dei membri della specie di E.T. tra i senatori su Coruscant nell'Episodio I della saga. Una sequenza che ha scatenato la fantasia dei fan: se la Skywalker Saga, come recita la frase iniziale, è ambientata "tanto tempo fa in una galassia lontana lontana", cioè nel passato, E.T. potrebbe aver conosciuto degli alieni appartenenti alla stessa specie di Yoda o, a seconda della sua longevità, addirittura il celebre Jedi in persona.

Ewan McGregor e Liam Neeson sotto assedio ne La minaccia fantasma

Non è la prima volta che i mondi di George Lucas e Steven Spielberg si intersecano: nei film di Indiana Jones non mancano i rimandi all'universo di Star Wars, anche se in quel caso è più logico poiché entrambi i franchise sono frutto dell'immaginazione di Lucas (il cui cane Indiana ispirò sia il celebre archeologo che il mitico Chewbacca).

Nel caso di E.T. L'Extraterrestre, il legame va oltre easter egg e omaggi reciproci, poiché il film del 1982 condivide un destino curioso con la prima trilogia di Star Wars: in entrambi i casi i lungometraggi sono usciti nuovamente nelle sale per festeggiare anniversari di ogni genere, e ciò ha comportato delle modifiche. Solo che mentre Spielberg ha ascoltato le critiche e successivamente ripristinato la versione originale del suo film, Lucas ha fatto sì che le riedizioni di Guerre stellari, L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi rimangano le uniche in circolazione (e nel caso del capostipite, come hanno scoperto gli utenti di Disney+, c'è stata un'ulteriore aggiunta dopo le modifiche già note).