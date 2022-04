E.T., Drew Barrymore si riunisce con Dee Wallace in vista del 40° anniversario dall'uscita del film

Drew Barrymore si è riunita con Dee Wallace, che in E.T. l'extra-terrestre interpretava sua madre, in occasione del quarantesimo anniversario dall'uscita della celebre pellicola.

Drew Barrymore si è riunita con Dee Wallace, l'attrice che interpretava sua madre Mary Taylor in E.T. l'Extra Terrestre, quasi 40 anni dopo aver recitato insieme nel film cult di Steven Spielberg che parla di un bambino che fa amicizia con un alieno.

Sebbene E.T. sia stato rilasciato l'11 giugno 1982, Dee, 73 anni, ha parlato delle riprese della pellicola come se avessero avuto luogo pochi giorni fa durante un'apparizione al The Drew Barrymore Show. Il duo ha anche ricreato un'iconica foto del film di fantascienza che vedeva Dee tenere in braccio Drew da piccola.

"Quello è stato il primo giorno sul set, ero seduta su questa sedia da regista davvero alta", ha ricordato Dee, parlando della foto. "E Drew viene da me e mi dice: 'Ciao, ora mi siedo in grembo a te'. E io le ho detto: 'Va bene, vieni Drew.' Già all'epoca sapevo che saresti diventata una grande regista/produttrice".

L'attrice ha anche ricordato il legame emotivo di Drew Barrymore con il personaggio di E.T. rivelando che l'attrice si mise a piangere durante la sequenza in cui E.T. si trovava sul letto di morte. "Essendo la madre che sono con tutti i bambini con cui lavoro... ricordo di averle detto: 'OK Drew, ora andremo a girare la scena in cui ET sta morendo, ma sai che non sta davvero morendo tesoro. Sta recitando, proprio come noi, ok?'. Ricordo che mi ha risposto: 'Lo so, Dee. Pensi che io sia stupida?'".