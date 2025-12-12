EsDeeKid è Timothée Chalamet? La risposta enigmatica della star di Dune: "Tutto sarà rivelato"

In una recente intervista, a Timothée Chalamet è stata posta una domanda diretta riguardo uno dei rumor che circolano maggiormente online sull'attore di Dune e Marty Supreme. Chalamet da tempo è indicato come la possibile identità che si cela dietro il rapper EsDeeKid.

Nessuno ancora conosce il nome di colui che si nasconde dietro il volto coperto di EsDeeKid e la voce sulla possibilità che possa realmente trattarsi di Timothée Chalameet non accenna a diminuire, nemmeno dopo la risposta del diretto interessato.

Timothée Chalamet è EsDeeKid?

Ospite del programma Her Breakfast, Timothée Chalamet ha risposto inizialmente così alla domanda: "Non ho commenti al riguardo" prima che i conduttori provassero ad insistere, sostenendo che gli occhi del rapper fossero identici a quelli dell'attore.

Primo piano di Timothée Chalamet in Dune

Incalzato in studio, Chalamet ha risposto in maniera un po' criptica: "Due parole: tutto sarà rivelato a tempo debito. In realtà erano un po' più di due parole". Una parziale ammissione? O soltanto un tentativo di alimentare le voci senza smentire nulla?

I rumor su Timothée Chalamet e EsDeeKid

Da tempo ormai i fan ipotizzano che il due volte candidato all'Oscar Timothée Chalamet sia colui che si nasconde dietro l'artista che ha pubblicato il suo album di debutto soltanto lo scorso giugno, con il titolo Rebel, e un canale che conta, ad oggi, 11,5 milioni di ascoltatori mensili.

L'unica certezza sinora è che Timothée Chalamet è sicuramente un attore e tornerà presto nelle sale con Marty Supreme, il nuovo film diretto da Josh Safdie. Si tratta di un dramma sportivo nel quale Chalamet recita al fianco di Gwyneth Paltrow e un cast nel quale figurano anche Fran Drescher, Sandra Bernhard, Odessa A'zion, Ralph Colucci, Kevin O'Leary, Tyler Okonma (alias Tyler, the Creator) e Abel Ferrara.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 25 dicembre (Natale) e chissà se nel frattempo Timothée Chalamet avrà fatto chiarezza sull'identità di EsDeeKid.