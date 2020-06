Ernie Hudson: "Volevo recitare in Black Panther, spero di entrare nel mondo Marvel"

Ernie Hudson ha svelato di essere in contatto con i vertici della Marvel e la star di Ghostbusters, dopo aver cercato di ottenere un ruolo in Black Panther, spera di poter presto apparire in un film tratto dai fumetti.

L'attore ha parlato della situazione durante un'intervista rilasciata a ComicBook in cui parla della sua situazione tra le fila dei cinecomic.

L'attore ha raccontato che avrebbe voluto interpretare il padre di T'Challa, T'Chaka, in Black Panther. Ernie Hudson ha infatti raccontato: "Louis D'Esposito, che è il co-presidente di Marvel Studios, continuo a mandargli messaggi in cui dico 'Ehi, sono qui e sono disponibile'. E non sono davvero bravo a implorare. Non so come farlo bene. Sono stato un fan del Marvel Universe e dei fumetti della DC. Amo quelle cose. Sono cresciuto leggendo molti fumetti, se non ho recitato nei film non è per una mancanza di desiderio da parte mia".

Hudson ha svelato di aver chiesto di poter interpretare il padre di Black Panther in un film: "Ho iniziato a suggerire di darmi la parte. I fan hanno iniziato a interessarsi alla questione. Quindi ho chiamato e detto 'C'è la parte del padre'. La risposta è stata 'Quel ruolo è troppo piccolo per te'. Quindi non ha funzionato. Qualcosa verrà fuori e invierò loro un messaggio dicendo 'L'ho realmente amato. Congratulazioni. Wow, sarei stato davvero davvero grandioso in quel film'. E sono fantastici. Stan Lee era un amico. Ci siamo conosciuti e abbiamo parlato in occasione di varie convention. Ma non so cosa potrebbe accadere in futuro".