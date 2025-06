Eric Dane torna a parlare della convivenza con la SLA: "Non penso che questa sia la fine della mia storia"

Ospite di Diane Sawyer a Good Morning America, Eric Dane ha parlato per la prima volta in pubblico dopo l'annuncio, lo scorso aprile, della malattia neurodegenerativa dalla quale è stato colpito.

All'attore è stata diagnosticata la Sclerosi Laterale Amiotrofica, conosciuta comunemente come SLA, una malattia neurodegenerativa che colpisce il cervello e il midollo spinale, causando una progressiva perdita del controllo muscolare.

Eric Dane racconta la convivenza con la SLA

"Mi sveglio ogni giorno e mi ricordo immediatamente che tutto questo sta accadendo. Non è un sogno". L'attore sta affrontando la sua condizione con coraggio e ha lasciato intendere di non volerle permettere di controllare la sua vita.

Eric Dane in una scena di Grey's Anatomy

Nell'intervista rilasciata a Diane Sawyer ha spiegato:"Non penso che questa sia la fine della mia storia. Non sento che sia la fine di me stesso", ha concluso l'attore conosciuto per il ruolo del 'Dottor Bollore' in Grey's Anatomy.

L'annuncio di Eric Dane della malattia che l'ha colpito

Lo scorso aprile, Eric Dane raccontò a People di aver ricevuto la diagnosi della SLA:"Mi è stata diagnosticata la SLA. Sono grato di avere accanto la mia famiglia amorevole mentre affrontiamo insieme questo nuovo capitolo" spiegò Dane.

"Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l'ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana. Vi chiedo gentilmente di rispettare la privacy mia e della mia famiglia in questo periodo" concluse l'attore.

Eric Dane in una scena di Burlesque

Attualmente, non esiste una cura per la Sclerosi Laterale Amiotrofica ma la ricerca e i progressi medici vanno avanti per aumentare la speranza per tutti i pazienti che ne sono colpiti. Eric Dane è tra i protagonisti della serie tv Euphoria e nel 2024 ha recitato nel nuovo film della saga di Bad Boys.