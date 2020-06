Era mio padre, Tom Hanks e Jude Law: una scena "sudata"

Secondo quanto dichiarato in un intervista da Sam Mendes, regista di Era mio padre, Tom Hanks non necessitò di alcun 'trucco del mestiere' per sudare profusamente durante la sua scena con Jude Law: una delle sequenze più importanti del film.

Tom Hanks nel film Era mio padre

La scena del film in cui il sudore ricopre la faccia di Michael Sullivan, interpretato da Hanks, a causa del terrore che prova ascoltando il monologo di Maguire, interpretato da Law, a proposito della morte, è del tutto autentica.

Jude Law in Era mio padre

Era mio padre è basato sull'opera a fumetti di Max Allan Collins. L'autore ha dichiarato a proposito della pellicola: "Avevo immaginato il racconto come una storia di John Woo, ma l'hanno trasformato in qualcosa di simile a Il padrino e va bene lo stesso. Come potrei lamentarmi?"

Il regista ha parlato spesso delle capacità recitative di Tom Hanks, essenziali per il successo di Era mio padre; altra scelta importante fu quella di spostare l'ambientazione dall'Irlanda agli Stati Uniti: "Nel Regno Unito non puoi mettere due persone in un'auto e suggerire l'idea che si siano perse, dopo mezz'ora comunque arrivi al mare!"