Entourage: Kevin Dillon conferma la possibilità di un revival

Dopo il film del 2015, la sit-com Entourage potrebbe avere un nuovo revival cinematografico, come ha affermato Kevin Dillon, uno degli attori principali del cast.

La sit-com Entourage è stata uno degli show su Hollywood più seguite dei primi anni 2000, uscita nel 2004 e durata per ben 8 stagioni, poi diventata un film nel 2015 e ora sembra che, secondo le parole di Kevin Dillon, potrebbe tornare per un revival.

Entourage: Jerry Ferrara, Kevin Dillon, Adrian Grenier e Kevin Connolly

La star Kevin Dillon ha infatti confermato a ComingSoon.net che Entourage potrebbe tornare, facendo felici numerosi fan che da anni sognano un ritorno di tutto il cast. L'attore ha parlato spesso con il creatore della serie Doug Ellin, il quale gli avrebbe anticipato di voler pensare a un revival della serie:

"Registreremo il prossimo episodio del nostro podcast, Victory the Podcast , insieme a Kevin Connolly. Ho parlato con Doug per mesi e alla fine, ha detto l'altro giorno, 'Comincerò a pensare a un reboot o un revival'"

Prima dell'uscita del film nel 2015, il cast di Entourage e il creatore Doug Ellin erano tutti d'accordo a per tornare in altri film o altre stagioni della sit-com. Doug Ellin, all'epoca, aveva persino dichiarato a Vanity Fair che era pronto a fare 20 sequel se gli fosse stata data l'opportunità, nonostante il film che arrivò nelle sale era a basso costo e non riscosse un grande successo.

Ma ora, Kevin Dillon e i compagni, Kevin Connolly, Adrian Grenier, Jerry Ferrara e Jeremy Piven sembrano pronti a tornare anche se nulla è stato confermato. restiamo in attesa di notizie certe.

La serie TV Entourage è stata trasmessa in prima visione assoluta in USA dal 18 Luglio 2004 al 11 Settembre 2011. È una commedia corale, sulle vicende di Vincent Chase, un affascinante astro nascente del cinema, e il suo entourage, composto da suo fratello Johnny Drama e gli amici del cuore Eric e Turtle. Alla gang si aggiunge anche l'agente di Vince, Ari Gold, un uomo rude, ma molto leale.