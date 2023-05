Enrico Oldoini: il regista di Bellifreschi e creatore di Don Matteo morto a 77 anni

Enrico Oldoini, regista con alle spalle una lunga carriera televisiva e cinematografica, è morto ieri 10 maggio 2023 all'età di 77 anni. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato in diretta tv da Carlo Conti durante la cerimonia per la consegna dei premi David di Donatello 2023, con il pubblico presente nello studio di Cinecittà che ha tributato un applauso in ricordo dell'artista, creatore della popolarissima serie tv Don Matteo.

La carriera di Enrico Oldoini

Nato a La Spezia nel 1946, Enrico Oldoini ha debuttato come regista per il cinema con la commedia Cuori nella tormenta, interpretata da Carlo Verdone, Lello Arena e Marina Suma, ma la sua carriera aveva preso il via in precedenza, dopo gli studi all'Accademia nazionale d'Arte drammatica, come sceneggiatore per Alberto Lattuada, Pasquale Festa Campanile, Nanni Loy, Carlo Verdone, Lina Wertmuller, Marco Ferreri, Bruno e Sergio Corbucci.

Tra i titoli più popolari da lui diretti le commedie degli anni '90 Yuppies 2, Bellifreschi, Vacanze di Natale '90 e '91 e Anni 90. Dopo essersi concentrato prevalentemente sul piccolo schermo, è l'ideatore del format che ha dato vita alla fortunata serie tv della Rai Don Matteo, con Terence Hill, inoltre ha diretto la prima stagione di Un passo dal cielo e le prime due stagioni de Il giudice Mastrangelo, con Diego Abatantuono.