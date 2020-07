Ennio Morricone, Quentin Tarantino saluta il Maestro: "Il re è morto"

Quentin Tarantino ha salutato con un tweet Ennio Morricone, vincitore di un Oscar grazie alle musiche composte per The Hateful Eight.

Quentin Tarantino ha voluto condividere un messaggio in ricordo di Ennio Morricone, con cui ha collaborato in occasione di The Hateful Eight.

Proprio il film, arrivato nelle sale nel 2015, ha permesso all'artista italiano di conquistare un Oscar, dopo una lunga attesa che era stata contraddistinta anche da un premio alla carriera.

"The King is dead. Long live the King!" - Quentin Tarantino pic.twitter.com/trsdKp9CIH — New Beverly Cinema (@newbeverly) July 6, 2020

Il regista ha usato il profilo Twitter del New Beverly Cinemas, di cui è proprietario per pubblicare una foto che li mostra insieme e una semplice frase. Quentin Tarantino ha infatti scritto: "Il re è morto. Lunga vita al re!". Il messaggio ha suscitato qualche perplessità tra i fan, tuttavia in molti hanno sottolineato che probabilmente è un modo per ribadire che la sua musica vivrà per sempre e non ci saranno altri artisti al suo livello.

La collaborazione tra il filmmaker ed Ennio Morricone aveva portato inoltre alla realizzazione delle musiche composte per Django Unchained. Tarantino, in precedenza, aveva usato dei brani del compositore italiano nei suoi film Kill Bill, Death Proof e Bastardi senza gloria.

L'artista aveva parlato del rapporto con il regista smentendo delle indiscrezioni in cui si sosteneva che tra i due non ci fosse un buon rapporto. Morricone aveva scritto online: "Considero Tarantino un regista grandioso. Provo davvero affetto nei confronti della mia collaborazione con lui e del rapporto che abbiamo sviluppato durante il tempo trascorso insieme, è coraggioso e ha un'enorme personalità. La nostra collaborazione mi ha fatto avere un Oscar, che è certamennte uno dei più grandiosi riconoscimenti della mia carriera, e sarò per sempre grato dell'opportunità di comporre le musiche dei suoi film".