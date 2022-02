End of Watch - Tolleranza Zero potrebbe diventare una serie tv

Il film di David Ayer End of Watch - Tolleranza Zero verrà adattato in una potenziale serie tv destinata al network Fox.

Il film End of Watch - Tolleranza Zero, diretto nel 2012 da David Ayer potrebbe diventare una serie tv prodotta per Fox.

Il progetto, di cui si stanno scrivendo gli script, sarà composto da episodi della durata di un'ora.

L'adattamento televisivo di End of Watch - Tolleranza zero racconterà la storia di due giovani agenti della polizia di Los Angeles che sono partner e amici. I due si ritrovano però in difficoltà quando si imbattono in forze criminali più grandi di quanto potessero aspettarsi.

David Ayer sarà coinvolto come produttore della serie tramite la sua Cedar Park Studios, in collaborazione con un team che comprende anche Andrea Iervolino e Monika Bacardi.

Bill Rotko, inoltre, sarà un consulente della produzione in collaborazione con Fox Entertainment.

Il film End of Watch aveva come star gli attori Jake Gyllenhaal e Michael Peña e aveva debuttato al Toronto Film Festival incassando poi 55 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 7 milioni.