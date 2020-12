End of Justice - Nessuno è innocente: Denzel Washington e il dettaglio sui suoi denti nel film

Denzel Washington ha caratterizzato in modo peculiare il personaggio di Roman, protagonista di End of Justice - Nessuno è innocente.

In molte scene di End of Justice - Nessuno è innocente, osservando i denti di Denzel Washington, si riesce a notare un dettaglio piuttosto peculiare: l'attore ha scelto di cambiare molte caratteristiche del suo aspetto fisico prima dell'inizio delle riprese del film.

Roman J. Israel, Esq.: Denzel Washington e Colin Farrell in una scena del film

In alcune sequenze della pellicola è ben visibile il divario tra i due incisivi anteriori di Washington, un problema che era stato piuttosto invalidante durante la sua adolescenza. L'attore decise di risolvere questo inestetismo con i cappucci dentali qualche tempo dopo il liceo, ma in seguito li ha rimossi per questo ruolo, credendo che conferissero un look più autentico al personaggio.

Durante un'intervista a Denzel è stato chiesto: "Da dove hai tratto ispirazione per l'aspetto fisico di Roman in End of Justice - Nessuno è innocente"? Washington ha risposto che Eddie Murphy è stata la sua principale ispirazione per il ruolo dell'avvocato idealista.

End of Justice: Nessuno è innocente, Denzel Washington in un'immagine del film

End of Justice: Nessuno è innocente ha ottenuto il 51% delle recensioni positive su Rotten Tomatoes, il consenso critico del sito afferma: "Intrigante, ma goffamente confusionario, Roman J. Israel, Esq. vive del suo protagonista eponimo, interpretato magneticamente da Denzel Washington, senza però mai riuscire ad andare oltre".