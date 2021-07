Encanto: il teaser trailer del magico film Disney in arrivo in autunno

Disney ha condiviso il teaser trailer di Encanto, il nuovo film animato in arrivo in autunno che potrà contare sulle musiche originali di Lin-Manuel Miranda.

Encanto è il nuovo film animato Disney in arrivo in autunno e il teaser trailer introduce la colorata e magica atmosfera che contraddistingue la storia, oltre a mostrarne i protagonisti.

Nel video si vedono infatti i membri della famiglia Madrigal, tutti dotati di capacità straordinarie, tranne la giovane Mirabel che è l'unica a non avere un talento. Il filmato dà spazio ai colori e alle musiche dal ritmo trascinante che accompagneranno il racconto con al centro la giovane, "diversa" da tutte le persone che la circondano.

Encanto, il film targato Walt Disney Animation Studios Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal ordinaria, può essere l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Il film include le nuove canzoni del vincitore dell'Emmy, del Grammy e del Tony Award Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Oceania) ed è diretto da Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel - L'intreccio della torre) e Jared Bush (co-regista di Zootropolis), co-diretto da Charise Castro Smith (sceneggiatrice di The Death of Eva Sofia Valdez) e prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino.