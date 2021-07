Empire State: la storia vera che ha ispirato il film

Empire State è una pellicola del 2013 diretta da Dito Montiel, liberamente ispirata alla storia vera di una rapina realmente avvenuta nel 1982 per mano di due amici d'infanzia, ritenuta in seguito una delle più grandi rapine effettuate nella storia degli Stati Uniti d'America.

Chris Potamitis era giovanissimo quando prese parte alla rapina, di solo denaro contante, che tutt'oggi è considerata la più grande nella storia degli Stati Uniti. In un'intervista esclusiva l'ex rapinatore ha parlato con Greek Reporter dei retroscena del crimine, degli anni passati in prigione e di com'è la sua vita oggi, dopo aver coprodotto il blockbuster di Hollywood, con Liam Hemsworth e Dwayne "The Rock". Johnson.

Il film racconta la rapina in modo autentico, descrivendo il giorno in cui la squadra ha rubato più di 11 milioni dai depositi della Sentry, a New York City, nel 1982. Potamitis, dopo aver trascorso nove anni in prigione, ha deciso di fare un film sulla sua vita e sulla rapina per dimostrare che "le persone pagano per gli errori commessi in passato".

Chris ha co-scritto la sceneggiatura ed è anche il principale produttore di Empire State, con Hemsworth al fianco di Mike Angarano, Emma Roberts, Johnson, Nikki Reed e Chris Diamantopoulos. L'uomo d'affari e produttore cinematografico greco-americano, che oggi più che un criminale sembra un gigante buono, continua a ripetere di aver rubato "senza pensare alle conseguenze" e di "non esserne affatto orgoglioso".