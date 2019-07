Emmy 2019, Billy Porter è il primo attore gay afroamericano nominato: "Posso sognare l'impossibile"

Tra le nomination agli Emmy 2019 c'è anche quella a Billy Porter, che ha condiviso la sua emozionante reazione alla notizia, grazie alla sua interpretazione in Pose.

La candidatura rappresenta un primato, essendo il primo attore gay afroamericano a ottenere un possibile riconoscimento da parte dell'Academy.

Billy Porter ha ora reagito alla candidatura ricevuta agli Emmy 2019 - qui la lista delle nomination - dichiarando a Deadline che è in vacanza e stava attendendo con grande trepidazione l'annuncio. La star di Poseha raccontato: "Ieri non ho respirato tutto il giorno. Quindi oggi ho potuto farlo, quella è stata la mia prima reazione".

L'attore ha aggiunto quanto sia importante l'attenzione riservata allo show: "Dà molte possibilità e crea un diverso tipo di conversazione in uno spazio differente. Si tratta della rappresentazione, delle storie delle persone che vengono raccontate, di arte. Noi persone creative abbiamo il potere di trasformare i cuori e le menti facendo il nostro lavoro e sono elettrizzato nell'impegnarmi in tutto questo. Sembra quasi una vocazione".

Billy ha sottolineato: "Sono sopravvissuto a quanto accaduto negli anni Ottanta e sono qui per un motivo. Sono qui per poter essere dall'altro lato della situazione per raccontare questa storia su questo mondo. Siamo qui. Siamo sempre stati qui e non andremo da nessuna parte, abituatevi!".

Porter ha inoltre lodato il lavoro compiuto dagli autori e produttori della serie: "Negli anni in cui sono cresciuto non c'era un contesto perché non si poteva mai vederlo. Ho sempre avuto grandi sogni, ma ora ho capito che sono stati sostenuti da cose che avevo già visto. Non si trattava di sognare l'impossibile. Non erano sul sognare cose che non esistono. Ryan Murphy, Steven Canals, Brad Falchuk, FX, tutti coinvolti nello show mi hanno insegnato come sognare l'impossibile".

La star di Pose ha quindi concluso: "Ho lavorato nel settore per 30 anni e non sono mai stato l'oggetto dell'affetto o dell'amore di qualcuno. Sono sempre stato il miglior amico gay, il clown, quindi è davvero interessante modificare questa situazione".

