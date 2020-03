Emmanuel Lubezki nel team del nuovo film di David O. Russell

Emmanuel Lubezki tornerà al lavoro in occasione del nuovo film di David O. Russell, ancora privo di un titolo ufficiale e avvolto dal mistero per quanto riguarda la trama.

Nel cast dell'atteso progetto ci sono Christian Bale, di nuovo diretto da David O. Russell, Margot Robbie e Michael B. Jordan.

Il direttore della fotografia Emmanuel Lubezki si era concesso un periodo meno impegnativo sul lavoro dopo delle annate che lo hanno portato a conquistare gli Oscar per Gravity, Birdman e The Revenant. Nel 2017 aveva poi collaborato nuovamente con il regista Terrence Malick in occasione di Song to Song.

Le riprese del film, prodotto da New Regency, dovrebbero iniziare in primavera e, per ora, non c'è alcuna data prevista per la distribuzione nelle sale.