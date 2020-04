Emmanuel Lubezki contro Instagram: "Non protegge i diritti degli artisti"

Emmanuel Lubezki ha criticato apertamente Instagram chiedendo che protegga i diritti degli artisti che, attualmente, non hanno il controllo relativo a dove verranno usate le immagini che condividono online.

Il direttore della fotografia premio Oscar ha spiegato: "Ho cambiato le mie impostazioni ad 'account privato' per impedire l'embed dopo la sentenza Sinclair v. Ziff Davis. NPPA, ASMP, PPA, GAG, APA e NANPA stanno chiedendo a Instagram di aggiungere delle impostazioni che permettano ai fotografi e agli artisti di limitare l'embed dei contenuti dei profili pubblici".

Il caso a cui fa riferimento Emmanuel Lubezki è quuello in cui un giudice non ha accolto le richieste dei fotografi che volevano proteggere le immagini pubblicate sulle loro pagine pubbliche esistenti sui social media. La fotografa Stephanie Sinclair aveva infatti fatto causa a Ziff Davis, che possiede Mashable, a causa di un post in cui si celebrava e dava spazio alle opere di alcune fotografe. Non potendo acquistare i diritti di un'immagine il sito aveva deciso di condividerla tramite l'embed presente sui social, ma l'artista sosteneva fosse una violazione delle leggi sul copyright.

Il giudice Kimba Wood ha però dichiarato nella sua sentenza che se un utente carica dei contenuti sul proprio profilo pubblico dà automanticamente la possibilità a Instagram di permettere la condivisione, essendo contenuti pubblici.

Gli artisti hanno quindi chiesto alla società di aggiungere un'opzione che permetta di esprimere la propria approvazione all'embed oppure negarne la condivisione.