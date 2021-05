Emma Watson si rivolge ai fan: "Le notizie ufficiali sulla mia vita e carriera sono quelle che condividerò io"

Emma Watson ha voluto chiarire la sua situazione personale e professionale con un tweet in cui affronta apertamente le indiscrezioni e i gossip che la circondano in questi mesi.

L'attrice, che era stata recentemente una delle protagoniste del film Piccole Donne diretto da Greta Gerwig, si è rivolta direttamenta ai fan dichiarando: "Le voci sul fatto che sia fidanzata oppure no, se la mia carriera sia "dormiente oppure no", sono dei modi per creare click che ogni volta si rivelano veri o falsi".

L'attrice Emma Watson ha quindi assicurato ai suoi fan: "Se avrò delle notizie vi prometto di condividerle con voi".

La star ha aggiunto: "Nel frattempo, per favore presumete che nessuna notizia da parte mia significa solo che sto trascorrendo tranquillamente la pandemia come la maggior parte delle persone: non riuscendo a fare del pane a lievitazione naturale (!), occupandomi delle pesone amate e facendo del mio meglio per non diffondere un virus che ha ancora delle conseguenze su così tante persone".

Emma Watson ha quindi proseguito: "Vi invio molto amore, spero che stiate bene e siate il più possibile felici in questo periodo strano. E ancora, grazie a tutte le persone che stanno lavorando così duramente per mantenerci al sicuro e in salute".

Dopo numerose notizie apparse online sul presunto desiderio della star di abbandonare il mondo della recitazione, alcuni giorni fa l'attrice era stata fotografata mentre acquistava dei mobili a Los Angeles, dove sembra stia convivendo con il fidanzato Leo Robinton. Gli scatti avevano quindi alimentato le voci riguardanti un possibile trasferimento definitivo di Emma in California e del possibile desiderio di dedicarsi maggiormente alla propria vita privata.

Il chiarimento condiviso online fa quindi chiarezza sulla situazione, permettendo ai fan di essere certi che qualsiasi notizia ufficiale verrà codivisa direttamente da Emma Watson.