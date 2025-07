Emma Watson nei guai: patente ritirata per troppe infrazioni alla guida

Emma Watson è stata sospesa dalla guida per sei mesi a seguito di una nuova infrazione per eccesso di velocità. L'attrice britannica, nota per il ruolo di Hermione Granger nella saga di Harry Potter, è stata sorpresa a guidare a 38 miglia orarie in una zona con limite di 30 a Oxford, il 31 luglio 2024.

Emma Watson e il ritiro della patente

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, si tratta della quarta violazione alla guida per l'attrice 35enne, che aveva già accumulato nove punti sulla patente per tre precedenti infrazioni commesse tra ottobre 2023 e gennaio 2024.

Con questo ultimo episodio, la Watson ha raggiunto i 12 punti di penalità, soglia che nel Regno Unito comporta automaticamente un divieto di guida per sei mesi. La sospensione potrebbe prolungarsi a 12 mesi in caso di recidiva entro tre anni, e fino a due anni per ulteriori infrazioni.

La violazione è stata registrata da una telecamera automatica mentre la star guidava una Audi da 30.000 sterline. La vettura è stata successivamente rimossa. Watson non era presente all'udienza, tenutasi presso la High Wycombe Magistrates' Court, ma il tribunale l'ha condannata a una multa di 1.044 sterline.

Il suo legale, Mark Haslam, ha dichiarato che l'attrice "accetta pienamente la decisione del tribunale" e ha sottolineato come abbia collaborato dichiarandosi colpevole fin dall'inizio. Haslam ha inoltre evidenziato che Watson è attualmente impegnata in un master in scrittura creativa presso l'Università di Oxford e che "può permettersi di pagare una sanzione proporzionata".

Nel febbraio 2025, l'università ha confermato che l'attrice conseguirà un DPhil, l'equivalente di un dottorato.

Curiosamente, nello stesso giorno e nello stesso tribunale, anche Zoe Wanamaker - nota per aver interpretato Madame Hooch in Harry Potter e la pietra filosofale - è stata multata. L'attrice 76enne è stata fermata per aver superato il limite di velocità sulla M4 a Newbury, nel Berkshire, dove viaggiava a 46 miglia orarie in una zona con limite di 40.