Emma Watson, Harry Potter reunion di Natale in una foto!

Emma Watson ha entusiasmato i fan di Harry Potter condividendo una foto che ritrae un'adorabile reunion della magica saga creata dalla scrittrice J.K. Rowling.

La star di Piccole Donne ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae accanto a Tom Felton, Evanna Lynch, Bonnie Wright e Matthew Lewis. Gli attori, nei film di Harry Potter, erano gli interpreti di Hermione Granger, Draco Malfoy, Luna Lovegood, Ginnie Weasley e Neville Longbottom. Emma Watson ha semplicemente accompagnato la foto scrivendo: "Buon Natale da noi".

Tom Felton ha poi pubblicato altre due immagini scrivendo: "Auguri dai miei compagni di scuola. Io e Matt stavamo discutendo sulla questione Grifondoro vs Serpeverde".

Le star dei lungometraggi tratti dai romanzi di Harry Potter negli anni hanno dimostrato di essere rimasti molto amici e in più di un'occasione hanno condiviso delle immagini dei momenti trascorsi insieme, per la gioia dei loro fan.

Ecco le foto: