Emma Watson: ecco chi è il suo fidanzato Leo Robinton

Emma Watson ha un nuovo fidanzato, o almeno tra paparazzate e rumors sempre più insistenti, sembrerebbe aver trovato l'amore tra le braccia di Leo Robinton. Ma lui chi è? Si tratta di un imprenditore californiano con il quale Emma era stata già fotografata lo scorso ottobre e la cui identità è stata svelata dal Daily Mail.

Emma Watson non è più fidanzata con sé stessa, quindi. Lo scorso novembre aveva dichiarato di essere single, anzi aveva usato l'espressione "sono fidanzata con me stessa". Secondo il Daily Mail il suo stato è cambiato, la star di Harry Potter si è fidanzata con Leo Robinton, estraneo allo show business. I due avevano fatto di tutto per mantenere la loro relazione segreta e il ragazzo si è cancellato da tutti i social media nel tentativo di proteggere la loro storia d'amore. Cerchiamo allora di scoprire qualcosa di più sulla nuova fiamma di Emma Watson

Chi è Leo Robinton

Leo Robinton ha 30 anni, porta i capelli castani lunghi raccolti in un codino e gli occhiali, è più alto di Emma, e viene descritto dal Daily Mail come un imprenditore californiano. In precedenza ha lavorato per un'azienda specializzata nel settore della cannabis legale che ha lasciato nel giugno del 2019. La famiglia Robinton è molto numerosa: oltre a Daisy, Leo ha un fratello gemello di nome Archer, un fratello maggiore di nome Charlie che ha 35 anni, e altre due sorelle, Lily e Daisy di 36 anni 33 anni. Daisy, in particolare, è una modella e biologa molecolare laureatasi alla Harvard University. Nel 2017 la rivista Forbes l'ha inserita nella lista dei 30 migliori scienziati sotto i 30 anni. Daisy ed Emma si seguono sui social.

Secondo alcune fonti Emma Watson e Leo Robinton hanno cenato insieme per la prima volta al ristorante The Ivy a St John's Wood, situato nella zona nord occidentale di Londra. Il Daily Mail afferma che Leo ha conosciuto i suoceri, ma solo quando Emma è stata sicura dei suoi sentimenti. Oltre ai genitori il suo fidanzato ha conosciuto gli amici più stretti della star di Piccole Donne, magari anche Tom Felton, il Draco Malfoy di Harry Potter al quale è rimasta molto legata, un'amicizia che i fan della saga avrebbero voluto vedere trasformata in qualcosa di più.