Emma Watson non abbandona la recitazione: il suo manager smentisce le indiscrezioni

I fan di Emma Watson possono tranquilizzarsi: l'attrice non ha intenzione di abbandonare la recitazione, la smentita proviene direttamente da uno dei suoi agenti.

La notizia è stata pubblicata da Entertainment Weekly che ha voluto fare chiarezza sul susseguirsi di dubbi scatenati da un articolo del The Daily Mail in cui si sosteneva che la carriera della star fosse "in sospeso".

L'agente Jason Weinberg di Untitled Entertainment si occupa proprio di Emma Watson e ha dichiarato al magazine: "Gli account sui social media di Emma sono in pausa, ma la sua carriera non lo è".

L'attrice, quindi, probabilmente non ha ancora trovato un progetto che la soddisfi dopo il successo di Piccole Donne.

Emma ha potuto comunque godersi una lunga pausa dal lavoro, trascorrendo molto tempo con il suo compagno Leo Robinton. L'attrice sembra però sia pronta a tornare al lavoro non appena le verrà offerto il progetto giusto.