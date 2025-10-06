Emma Stone viene rapita e costretta a dire di essere un'aliena nel nuovo trailer di Bugonia

Arriverà nei cinema italiani il 23 ottobre, dopo la presentazione in anteprima avvenuta alla Mostra del Cinema di Venezia, il film diretto da Yorgos Lanthimos intitolato Bugonia, di cui è stato condiviso il nuovo trailer.

Nel video condiviso online si può vedere la protagonista interpretata da Emma Stone in difficoltà dopo essere stata rapita, ritrovandosi così alle prese con una situazione molto complicata.

Cosa racconterà Bugonia

Il film Bugonia (di cui potete leggere la nostra recensione) è un adattamento della commedia coreana Save the Green Planet. A dare il via agli eventi raccontati sul grande schermo ci sono un uomo e suo cugino, ossessionati dalle cospirazioni, che decidono di rapire la CEO di un'importante azienda, interpretata da Emma Stone, perché sono convinti che sia un'aliena che ha l'obiettivo di distruggere la Terra.

Nel cast ci sono anche Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone.

Nel video si assiste al momento in cui la giovane viene rapita, nonostante il suo tentativo di difendersi e i momenti in cui i due cugini decidono di raderle la testa e cercano di farle confessare di essere un'aliena.

Ecco il trailer:

Il team che ha realizzato il film

La sceneggiatura di Bugonia è firmata da Will Tracy, mentre Yorgos Lanthimos è stato impegnato dietro la macchina da presa.

Il filmmaker ha coinvolto il montatore Yorgos Mavropsaridis che ha lavorato a tutti i suoi lungometraggi precedenti, Robbie Ryan che ha avuto il ruolo di direttore della fotografia, lo scenografo James Price e il compositore Jerskin Fendrix.

Focus Features distribuirà Bugonia, che è stato presentato in concorso alla 82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, negli Stati Uniti e in Canada, mentre Universal Pictures, la società madre dello studio indipendente, si occuperà della distribuzione internazionale (Italia compresa).