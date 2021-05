Emma Stone e l'Oscar consegnatole da Leonardo DiCaprio: "Surreale ma bello"

Esiste gioia più grande dal vedersi consegnare un Premio Oscar dalla propria crush adolescenziale? Il sogno si è trasformato in realtà per Emma Stone che, nel 2017, è stata premiata nientepopodimeno che da quel Leonardo DiCaprio che tanto amava durante la sua adolescenza.

In occasione della sua partecipazione virtuale a The Jess Cagle Show, Emma Stone ha definito la sua premiazione da parte di Leonardo DiCaprio come un vero e proprio sogno a occhi aperti. La protagonista di La La Land ha raccontato: "In quel momento riuscivo a pensare soltanto a Leo. Wow, ho visto Titanic sette volte al cinema e lui è sempre stato l'amore della mia vita. Nella mia cameretta avevo una foto di Leonardo autografata ed è stato proprio lui a darmi il mio primo Premio Oscar! Wow, che esperienza decisamente surreale!".

Emma Stone ha continuato: "Posso sembrare strana, lo comprendo. Per me c'è stato sempre soltanto lui! Sono cresciuta insieme a lui, l'ho sempre ammirato ed essere premiata da lui è stato straordinario! Tra l'altro, è anche una persona molto alta e dolce!". A proposito della tendenza di collegare sempre un attore al suo personaggio più noto, la protagonista di La La Land ha sottolineato quanto, per lei, Leonardo DiCaprio sia soprattutto Jack Dawson di Titanic: "Nella mia testa, Leonardo DiCaprio sarà sempre Jack Dawson. Non posso farci niente!".

A partire dal prossimo 28 maggio, Emma Stone tornerà al cinema e sui vostri schermi casalinghi grazie a Crudelia, distribuito in sala e su Disney+. Pochi giorni fa, la critica ha visto Crudelia in anteprima e le prime reazioni sono state decisamente positive.