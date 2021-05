Emma Stone: svelato il nome della figlia dell'attrice, scelto come omaggio alla nonna della star

Emma Stone e il marito Dave McCary sono diventati genitori due mesi fa e ora è stato svelato il nome della loro prima figlia: Louise Jean McCary.

L'attrice premio Oscar è diventata madre il 13 marzo nella città di Los Angeles e solo pochi giorni fa è tornata davanti alle telecamere in occasione della première del nuovo film Crudelia, di cui è protagonista.

Crudelia: Emma Stone in un'immagine del film

Il nome scelto da Emma Stone e suo marito Dave è un omaggio a una persona molto speciale per l'attrice: sua nonna Jean Louise.

La star di La La Land e sua madre Krista, inoltre, hanno entrambe Jean come secondo nome.

Emma e McCary, che in passato ha fatto parte del team di autori di Saturday Night Live, si sono sposati nel mese di settembre 2020 dopo aver dovuto posticipare le nozze che erano in programma a marzo a causa della complicata situazione internazionale. La coppia si era fidanzata nel dicembre 2019, dopo due anni di storia d'amore.

Emma Stone tornerà prossimamente sul grande schermo in occasione di Poor Things, un film descritto come allegoria politica ambientata in epoca vittoriana che affronta tematiche come amore, scoperta e innovazioni scientifiche. Al centro della trama c'è Belle Baxter, una giovane donna riportata in vita da uno scienziato eccentrico ma brillante.

Nel cast del film scritto da Tony McNamara e diretto da Yorgos Lanthimos ci sono anche Willem Dafoe, Ramy Youssef e la star di Hulk Mark Ruffalo in ruoli non ancora resi noti.