Emma Roberts protagonista di A Murder Uncorked, il nuovo murder mystery ambientato nella Napa Valley

Emma Roberts sarà la protagonista del film A Murder Uncorked, rom-com in salsa crime diretta da Ari Sandel. Il progetto è stato prodotto da Vincent Newman e scritto da Karen McCullah.

Vincent Newman aveva già lavorato con Emma Roberts in passato, nella commedia con Jason Sudeikis, Jennifer Aniston e Will Poulter, Come ti spaccio la famiglia.

La nuova avventura sullo schermo per Emma Roberts

La star di American Horror Story interpreterà un'attrice in difficoltà dopo aver perso il suo ruolo da detective in una serie tv e si ritrova costretta a riprendere il suo vecchio lavoro da cameriera.

Emma Roberts in una scena di Space Cadet

In quel contesto conosce Derek, un uomo affascinante che le offre un meraviglioso impiego nella Napa Valley. Tuttavia, un omicidio sconvolgerà l'atmosfera nella vigna e la protagonista dovrà risolvere il caso, proteggere l'uomo del quale si è innamorata, e ingannare l'esigente élite della Napa Valley prima di perdere l'amore e il lavoro.

La rom-com crime tratta dai libri di Michele Scott e il sogno Britney Spears per Emma Roberts

Il film è tratto dai sette libri murder mystery romance di Michele Scott e la produzione dovrebbe iniziare nel 2026. Vincent Newman ha dichiarato: "I libri di Michele sono un mix estremamente divertente di romance, commedia e mistero, che risultano accattivanti per un pubblico mondiale di tutte le età".

"A Murder Uncorked è il primo film di quello che immaginiamo come un franchise" ha concluso Newman. Emma Roberts torna davanti alla macchina da presa in un progetto completamente differente da quello al quale era stata accostata negli ultimi mesi, un film biografico sulla popstar Britney Spears.

"È il mio vero sogno interpretarla" aveva dichiarato Emma Roberts "È solo una voce ma spero che si concretizzi. Ricordo che mi chiusi in camera ascoltando In the zone dicendo che non sarei uscita finché non avrei memorizzato ogni parola".