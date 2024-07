Emma Marrone: il video con le rivelazioni piccanti della cantante “Ecco a cosa non rinuncerei”

In questi ultimi giorni, Emma Marrone ha rilasciato un'intervista al magazine GQ, rivelando dettagli inediti e sorprendenti su di sé. Conosciuta per la sua tenacia e il suo carattere forte, l'ex allieva di Amici ha consolidato la sua fama anno dopo anno, guadagnando l'affetto del pubblico e rispondendo sempre con classe alle critiche.

La risposta hot di Emma: Dildo o Playstation?

Durante l'intervista, la cantante di Apnea, brano presentato a Sanremo 2024, ha affrontato vari argomenti, ma è stata una domanda in particolare a catturare l'attenzione del web: "A cosa non rinunceresti mai?" La risposta della cantante è stata spiazzante: "Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Sono indecisa fra il dildo e la PlayStation." Una replica che ha mandato in delirio i fan, pronti a condividere la rivelazione sui social.

Emma ha anche parlato dei suoi sogni nel cassetto: suonare alla Royal Albert Hall di Londra e duettare con artisti di fama internazionale. "Mi piacerebbe tantissimo, ma non faccio i nomi per scaramanzia," ha dichiarato, lasciando intendere che potrebbe trattarsi di una possibilità concreta in futuro. Un altro momento significativo della sua carriera è stato l'incontro con il suo idolo, Vasco Rossi. La Marrone ha confessato di essere rimasta senza parole: "Ero talmente scioccata di vederlo da vicino che alla fine ho fatto scena muta, come una cretina!"

Durante l'intervista, ha voluto mandare un messaggio di supporto alla comunità LGBTQ+: "Ho grande rispetto e orgoglio per il coraggio che hanno queste persone ad affrontare una società così medievale. Spero di essere sempre dalla loro parte e di fare sempre qualcosa di buono per loro." Emma, già in passato si era espressa a favore dei diritti della comunità. "Viva l'amore libero. Non dobbiamo aspettarci solo determinati situazioni come il Pride ma bisogna metterci la faccia ogni giorno per diventare persone migliori", aveva detto durante un concerto di Paolo e Chiara

Emma ha affrontato anche il delicato tema del body shaming, di cui è spesso vittima sui social. "Soffro davanti a certi commenti non per me stessa, ma per chi legge quelle frasi e potrebbe sentirsi ferito," ha spiegato. "A me puoi dire tutto, non me ne frega niente. Io mi vedo allo specchio e mi piaccio. Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori, e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato."