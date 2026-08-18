Emma e il giaguaro nero stasera su Rai 1: trama, cast e durata del film francese

Una prima serata che esplora l'amicizia tra uomini e animali: se su Canale 5 va in onda Il mio amico Tempesta, stasera su Rai 1 arriva Emma e il giaguaro nero in prima visione TV.

Il film diretto da Gilles de Maistre, regista francese già autore di Mia e il leone bianco, racconta il rapporto tra una ragazza e un giaguaro nero cresciuto nella foresta amazzonica.

La trama di Emma e il giaguaro nero

Emma e il giaguaro nero: Airam Camacho in una scena

La storia comincia nella foresta amazzonica, dove la piccola Emma cresce a stretto contatto con la natura e stringe un legame speciale con un cucciolo di giaguaro nero, che chiama Hope. La loro amicizia viene però interrotta quando Emma, a soli sei anni, è costretta a lasciare l'Amazzonia insieme al padre Saul e a trasferirsi a New York. La bambina non dimentica il luogo in cui è cresciuta né il suo amico animale, ma con il passare degli anni deve imparare ad adattarsi a una vita completamente diversa.

Otto anni dopo, Emma è diventata un'adolescente e continua a sentire forte il legame con la foresta. Quando scopre che il territorio in cui è cresciuta è minacciato dai bracconieri e dai trafficanti di animali, e che anche Hope rischia di essere catturato, decide di tornare in Amazzonia.

Il viaggio la riporta così nel mondo della sua infanzia, ma questa volta Emma non è più una bambina. Deve affrontare i pericoli della foresta e cercare un modo per proteggere Hope e l'ambiente in cui vive. A seguirla c'è Anja, la sua professoressa di biologia, inizialmente intenzionata a riportarla a casa ma destinata a diventare parte della sua avventura.

Il cast del film francese

Emma e il giaguaro nero: Emily Bett Rickards e Lumi Pollack in una scena del film

La protagonista è Lumi Pollack, che interpreta Emma. Nel cast del film diretto da Gilles de Maistre ci sono anche:

Emily Bett Rickards nel ruolo di Anja, la professoressa di biologia

Paul Greene nel ruolo di Saul Edison, il padre di Emma

Wayne Charles Baker nel ruolo di Oré

Kelly Hope Taylor nel ruolo di Doria Dargan

Lucrezia Pini nel ruolo di Celya

Airam Camacho, che interpreta Emma da bambina

A che ora finisce Emma e il giaguaro nero?

Il film dura 100 minuti. Con un inizio previsto alle 21:30, subito dopo la nuova puntata de L'Eredità Summer, Emma e il giaguaro nero terminerà intorno alle 23:20, considerate anche le pause pubblicitarie. Il film sarà naturalmente visibile anche in streaming su RaiPlay gratuitamente, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand, a partire dalla mezzanotte.

Al termine del TG1 della notte, sulla prima rete RAI andrà in onda la commedia svedese Tuesday Club - Il talismano della felicità, in cui la sessantenne Karin, dopo il tradimento del marito, è alla ricrca di una rinascita personale. Si iscrive così a un corso di cucina dove incontra lo chef Henrik. Questo inatteso incontro potrebbe rappresentare la spinta che le serve per aprire nuovi orizzonti e ricominciare.