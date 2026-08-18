Emma e il giaguaro nero stasera su Rai 1: trama, cast e durata del film francese

Una prima serata che esplora l'amicizia tra uomini e animali: se su Canale 5 va in onda Il mio amico Tempesta, stasera su Rai 1 arriva Emma e il giaguaro nero in prima visione TV.
Il film diretto da Gilles de Maistre, regista francese già autore di Mia e il leone bianco, racconta il rapporto tra una ragazza e un giaguaro nero cresciuto nella foresta amazzonica.
La trama di Emma e il giaguaro nero
La storia comincia nella foresta amazzonica, dove la piccola Emma cresce a stretto contatto con la natura e stringe un legame speciale con un cucciolo di giaguaro nero, che chiama Hope. La loro amicizia viene però interrotta quando Emma, a soli sei anni, è costretta a lasciare l'Amazzonia insieme al padre Saul e a trasferirsi a New York. La bambina non dimentica il luogo in cui è cresciuta né il suo amico animale, ma con il passare degli anni deve imparare ad adattarsi a una vita completamente diversa.
Otto anni dopo, Emma è diventata un'adolescente e continua a sentire forte il legame con la foresta. Quando scopre che il territorio in cui è cresciuta è minacciato dai bracconieri e dai trafficanti di animali, e che anche Hope rischia di essere catturato, decide di tornare in Amazzonia.
Il viaggio la riporta così nel mondo della sua infanzia, ma questa volta Emma non è più una bambina. Deve affrontare i pericoli della foresta e cercare un modo per proteggere Hope e l'ambiente in cui vive. A seguirla c'è Anja, la sua professoressa di biologia, inizialmente intenzionata a riportarla a casa ma destinata a diventare parte della sua avventura.
Il cast del film francese
La protagonista è Lumi Pollack, che interpreta Emma. Nel cast del film diretto da Gilles de Maistre ci sono anche:
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Emily Bett Rickards nel ruolo di Anja, la professoressa di biologia
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Paul Greene nel ruolo di Saul Edison, il padre di Emma
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Wayne Charles Baker nel ruolo di Oré
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Kelly Hope Taylor nel ruolo di Doria Dargan
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Lucrezia Pini nel ruolo di Celya
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Airam Camacho, che interpreta Emma da bambina
A che ora finisce Emma e il giaguaro nero?
Il film dura 100 minuti. Con un inizio previsto alle 21:30, subito dopo la nuova puntata de L'Eredità Summer, Emma e il giaguaro nero terminerà intorno alle 23:20, considerate anche le pause pubblicitarie. Il film sarà naturalmente visibile anche in streaming su RaiPlay gratuitamente, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand, a partire dalla mezzanotte.
Al termine del TG1 della notte, sulla prima rete RAI andrà in onda la commedia svedese Tuesday Club - Il talismano della felicità, in cui la sessantenne Karin, dopo il tradimento del marito, è alla ricrca di una rinascita personale. Si iscrive così a un corso di cucina dove incontra lo chef Henrik. Questo inatteso incontro potrebbe rappresentare la spinta che le serve per aprire nuovi orizzonti e ricominciare.