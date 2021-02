Emma Corrin protagonista di My Policeman accanto a Harry Styles

Sarà Emma Corrin, protagonista di The Crown, la star del film My Policeman, prodotto per Amazon, accanto a Harry Styles.

Emma Corrin, interprete di Diana in The Crown, sarà la protagonista di My Policeman accanto a Harry Styles.

Il progetto si basa sull'omonimo romanzo di Bethan Roberts e sarà prodotto da Amazon Studios in collaborazione con Greg Berlanti, Sarah Schechter e Robbie Rogers.

La storia raccontata in My Policeman è ambientata alla fine degli anni '90, quando l'arrivo dell'anziano invalido Patrick nella casa di Marion e Tom porta ad affrontare degli eventi avvenuti 40 anni prima: la relazione tra Tom e Patrick in un periodo in cui l'omosessualità era illegale.

Harry Styles ed Emma Corrin avranno la parte di Tom e Marion quando erano giovani.

La regia del film è stata affidata a Michael Grandage, mentre la sceneggiatura è firmata da Ron Nyswaner.

Emma Corrin, che ha ottenuto recentemente una prestigiosa nomination ai Golden Globe, è stata recentemente protagonista anche di Misbehaviour e della serie Pennyworth.

Harry Styles sarà invece prossimamente star di Don't Worry Darling, lungometraggio diretto da Olivia Wilde, sostituendo Shia LaBeouf nel cast del progetto dell'attrice e regista.