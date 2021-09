Emily Watson, Eddie Marsan e Omari Douglas in Midas Man, biopic sul manager dei Beatles

Casting in corso per Midas Man, biopic dedicato al visionario manager dei Beatles Brian Epstein. Ad affiancare Jacob Fortune-Lloyd nel ruolo di Epstein sono in arrivo Emily Watson che sarà sua madre, Eddie Marsan interpreterà suo padre mentre la rivelazione di It's a Sin Omari Douglas si calerà nei panni di Lonnie Trimble, suo amico di lunga data e confidente.

Eddie Marsan in una scena di 'Happy Go-Lucky'

Jonas Akerlund dirigerà il film prodotto da Kevin Proctor e Perry Trevers di StudioPOW con Trevor Beattie e Jeremy Chatterton di Trevor Beattie Films. Jonathan Wakeham ha scritto la sceneggiatura basata su una storia di Brigit Grant.

La trama di Midas Man rivela come Brian Epstein sia diventato famoso all'età di 25 anni scoprendo una serie di artisti tra cui i Beatles, Cilla Black e Gerry e The Pacemakers, prima che la sua vita si interrompesse tragicamente a soli 32 anni.

Peter Dunne, Nicola Pearcey e Mark Borkowski sono produttori esecutivi del progetto con Sunny Vohra e Jeremy Rainbird. Le riprese sono attualmente in corso a Liverpool, in Inghilterra.

Emily Watson ha da poco ultimato le riprese del dramma psicologico God's Creatures. Eddie Marsan sta concludendo le riprese di The Power, nuova serie distopica di Amazon Prime Video che porta sullo schermo il romanzo di Naomi Alderman Ragazze elettriche.