Emily Ratajkowski sexy e irriconoscibile con una parrucca bionda

La modella e attrice Emily Ratajkowski si diverte a stuzzicare i fan postando nuovi outfit sui social, stavolta l'attrice si mostra in un'inedita versione bionda e sexy indossando una parrucca che la rende irriconoscibile. Emily Ratajkowski ha condiviso su Instagram una nuova foto in cui sfoggia un'inedita chioma bionda platino (a quanto possiamo intravedere) e reggiseno bene in vista sotto una giacca di pelle argentata mentre si trova in Texas.

Emily Ratajkowski ha poi aggiunto delle stories in cui si mostra intenta a scattarsi selfie, cantare in auto e divertirsi insieme agli amici nel suo viaggio texano in cui indossa un reggiseno argentato come la giacca, stivali e un cappello sopra la parrucca bionda. Tra i commenti alla foto che la vede in versione texana spicca quello dell'amica, la influencer di Instagram Stephanie Shepherd, 28 anni, ex assistente personale di Kim Kardashian, che ha commentato "Tutto è più grande in Texas" ammiccando alle forme prosperose della Ratajkowski.

Di recente Emily Ratajkowski ha affiancato Theo James in Lying and Stealing, crime drama ancora privo di data di uscita.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!