Emily Ratajkowski: "I paparazzi mi stanno mandando a monte un sacco di appuntamenti"

La vita sentimentale di Emily Ratajkowski è resa difficoltosa dai paparazzi, che continuano a intromettersi in ogni appuntamento della modella e attrice, impedendole di godersi almeno un'uscita senza impegno. Nel suo podcast High Low, Ratajkowski racconta di come sia diventato impossibile vedere anche solo una persona senza finire immediatamente nelle photogallery di mezzo mondo, dettaglio che rende difficile i rapporti "casual" dato tutti sanno sempre dove si trova e in compagnia di chi.

Welcome Home: una scena del film con Emily Ratajkowski

Dopo il divorzio dall'ormai ex marito Sebastian Bear-McClard nello scorso autunno, Emily Ratajkowski si è rimessa in gioco frequentando senza troppa regolarità diversi volti noti del mondo dello spettacolo, e finendo per portarsi dietro uno stuolo di paparazzi a ogni uscita. Foto di lei in compagnia di Pete Davidson, DJ Orazio Rispo, Jack Greer ed Eric André sono velocemente comparse sui tabloid, riducendo la privacy della modella ai minimi storici.

Parlandone candidamente, Emily Ratajkowski ha raccontato di aver avuto difficoltà con i suoi appuntamenti perché la presenza costante dei fotografi le impedisce di concentrarsi sul conoscere meglio l'altra persona. Senza contare che lei stessa non vuole necessariamente sapere se i suoi partner vedono altre persone, ma nel suo caso tutti i movimenti sono di pubblico dominio: "Ogni volta che ho un appuntamento lo sanno tutti".

Il fatto di essere fotografata a ogni uscita sta gravando sulla salute mentale di Ratajkowski, che sebbene non abbia una relazione esclusiva con nessuno si trova costantemente in ansia, imbarazzo e con la necessità di scusarsi senza motivo, come ammette lei stessa.