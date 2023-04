Emily Ratajkowski posta delle nuove foto del Giappone e viene trollata dai fan: "Dov'è Harry Styles?"

Emily Ratajkowski ha appena pubblicato alcune nuove immagini della sua vacanza in Giappone e i fan hanno deciso di trollarla in massa chiedendole 'dov'è Harry Styles?'

Il video di Emily Ratajkowski che bacia Harry Styles a Tokyo ha letteralmente scioccato i fan che hanno colto l'occasione per trollarla non appena la supermodella e attrice statunitense ha scelto Instagram per pubblicare alcune nuove foto del suo viaggio in Giappone.

Emily e Harry non sono stati più visti insieme dopo la famigerata notte a Tokyo e, proprio per questo motivo, considerata la fama delle due celebrità, è naturale che i fan siano curiosi di sapere cosa sta bollendo in pentola tra i due. Non appena Emily ha pubblicato su Instagram alcune splendide foto della sua vacanza a Tokyo i fan hanno letteralmente invaso la sezione commenti del post.

Le immagini mostravano del cibo, dei graziosi fiori di ciliegio, Emily con suo figlio e altre foto divertenti ma tutto lo splendore di Tokyo non è servito a niente e la maggior parte delle persone ha commentato ponendo la stessa identica domanda: "Dov'è Harry?" La modella è stata letteralmente bombardata di messaggi sul cantante nel giro di pochi minuti: quasi tutti gli utenti sembravano essere più interessati a dove si trovasse Mr. Styles che alle foto.

Harry Styles bacia Emily Ratajkowski per strada a Tokyo (VIDEO)

Alcuni commenti dei fan sotto il post di Emily Ratajkowski sono semplicemente esilaranti: "Sappiamo che sai che noi sappiamo quello che stai cercando di nascondere", e ancora: "Dov'è Harry? L'hai ucciso, avanti, svela come stanno le cose? Che fine ha fatto Harry? Lo stai nascondendo? L'hai rapito? Di al mondo tutta la verità!"