Emily Ratajkowski contro gli uomini che non sanno gestire le donne forti: "possono a farti a pezzi"

Emily Ratajkowski ha deciso che in futuro eviterà di uscire con gli uomini che "non sanno gestire le donne forti". A riportare le sue dichiarazioni, in fatto di coppie e amore, ci ha pensato Page Six.

Welcome Home: Emily Ratajkowski durante una sequenza

Nel corso delle recente messa in onda del podcast High Low, Emily Ratajkowski ha raccontato che odia uscire con una particolare tipologia di uomini: quelli "convinti di volere al loro fianco una donna indipendente". Dal suo punto di vista questi, in particolare, tendono prima ad appoggiare il successo della propria partner per poi "cambiare atteggiamento": "Lentamente cambiano sentendosi manchevoli della propria mascolinità, non sanno cosa fare con quei sentimenti e si risentono per te iniziando a farti a pezzi".

Continuando su questa scia, Emily Ratajkowski ha parlato anche del rapporto con le donne, elogiandone invece le dinamiche probabili: "Potrebbe esserci competizione [con una donna]... ma qui non c'è l'impressione che qualcuno stia portando via qualcosa a qualcun altro. Curiosamente questa dinamica la sento molto di più con le relazioni eteronormative. La forza e il potere sono associati al maschile e una volta ottenuto da una donna all'uomo non resta più nulla".

Queste dichiarazioni potrebbero ricollegarsi alle recenti svolte sentimentali con Pete Davidson?