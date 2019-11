Emily Ratajkowski: il nudo integrale alle Maldive sfida la censura di Instagram

Emily Ratajkowski non smette mai di sconvolgere il pubblico e torna a posare nuda su Instagram, sfidando la censura del social network, durante una vacanza alle Maldive pubblicando una foto provocante che manda in delirio i suoi milioni di fan.

Il nuovo scatto di Emily Ratajkowski stupisce e incanta i fan, un nudo integrale ma ben nascosto dal gioco di ombre che nella foto non lascia praticamente intravedere nulla, ma solo immaginare.

In questi giorni, la star si trova appunto alle Maldive in vacanza con il marito, che sarà stato l'artefice degli scatti che stanno sconvolgendo il web. Nelle 3 foto pubblicate, la sagoma di Emily Ratajkowski è perfetta e sensuale come sempre, tanto è vero che lo scatto acquisisce dopo pochi minuti milioni e milioni di like. Non è la prima volta che la modella e attrice mostra il suo corpo nudo sui social, infatti qualche mese fa era apparsa nuda anche sul letto, scatenando un giubilo tra i suoi seguaci del web.

Già qualche giorno prima, Emily Ratajkowski aveva mostrato il suo fantastico lato B in un altro post, in cui indossa un bikini striminzito e volutamente mette in primo piano il suo sedere: "Ciao, questo è il mio sedere"