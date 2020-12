Emilia Clarke ha venduto la sua casa in California, ecco a quanto

Emilia Clarke ha venduto la sua casa in California e il magazine People ha svelato la cifra ottenuta per il passaggio di proprietà: 4.4 milioni di dollari.

L'abitazione era situata a Venice, non distante dalla spiaggia, ed era composta da 2 stanze da letto e 3 bagni.

La star di Game of Thrones ha affidato a Juliette Hohnen di Douglas Elliman e Rubay Fay di Pinnacle Estate Properties il compito di occuparsi della vendita.

Emilia Clarke aveva scelto come casa negli Stati Uniti un edificio all'insegna di mura in vetro, spazi verdi e una piscina privata posizionata al centro di un giardino.

L'abitazione, costruita nel 2009, era stata ideata pensando alla privacy dei suoi abitanti e, nell'annuncio con cui si proponeva l'acquisto ai potenziali nuovi proprietari, veniva definito come un luogo perfetto per celebrità e persone in cerca di pace e tranquillità.

La cucina è caratterizzata da mobili costruiti su misura in marmo, e tra le mura ci sono poi una scala spostabile, un imponenent muro-libreria e un olivo di 80 anni che proiettava la sua ombra sul patio.

Emilia Clarke aveva acquistato la casa nel 2016 a un costo di 4.65 milioni di dollari e nel mese di aprile 2019 l'aveva messa a disposizione per chi volesse affittarla a un costo di 25.000 dollari al mese prima di procedere con la vendita nel mese di agosto.

Il 2020 trascorso nel Regno Unito sembra abbia convinto l'ex interprete di Daenerys nella serie Il Trono di Spade a trascorrere meno tempo sul suolo statunitense o, semplicemente, di risparmiare un po'.