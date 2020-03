Emilia Clarke e il suo cagnolino Teddy leggono storie ai bambini

Anche Emilia Clarke e il suo adorabile cagnolino Teddy si uniscono alle altre star di Hollywood nel leggere storie ai bambini durante la chiusura delle scuole, sempre a sostegno della campagna #SaveWithStories.

L'attrice di Game of Thrones e uno dei cuccioli più teneri che possiate mai aver visto si rendono partecipi dell'iniziativa atta a fornire cibo e beni di varia necessità a quelle famiglie che non possono permettersi di mantenere i figli senza un aiuto esterno come quello delle scuole e dei programmi comunitari.

Come anche Chris Evans, Jennifer Garner, Jake Gyllenhaal e tanti altri esponenti del panorama cinematografico e televisivo internazionale, Emilia ci racconta un mondo di fantasia: questa volta partiamo all'avventura con Bear, un orsacchiotto con un dente che dondola, protagonista del libro "Bear's Loose Tooth", di Karma Wilson e Jane Chapman.

Ogni video di Save With Stories ricorda: "30 milioni di bambini traggono il loro nutrimento quotidiano dal cibo delle scuole. In risposta alle necessità dei ragazzi durante il periodo di chiusura delle scuole, @savethechildren e @nokidhungry hanno fondato @SAVEWITHSTORIES per dare supporto alle banche del cibo, ai chioschi ambulanti, e ai programmi comunitari di alimentazione tramite donazioni monetarie e di ogni sorta, come giocattoli educativi, libri e quaderni per gli esercizi per nutrire anche la mente, oltre che lo stomaco".

Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale di Save With Stories.