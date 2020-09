Emilia Clarke e Matt Smith: nuova coppia all'orizzonte?

Che la vita reale ci stia dando il crossover di cui non sapevamo di aver bisogno? Emilia Clarke e Matt Smith sono stati fotografati insieme dopo una cena in quel di Soho, Londra, e ora il web sta impazzendo all'idea che l'interprete di Daenerys Targaryen e l'Undicesimo Dottore possano avere una relazione.

C'è poco da dire, è un abbinamento tanto adorabile quanto inaspettato.

Non solo sono due degli attori britannici più promettenti della loro generazione, ma hanno già alle spalle dei ruoli iconici in serie tv di fama internazionale come Game of Thrones, Doctor Who e The Crown.

Stiamo parlando, ovviamente, di Emilia Clarke e Matt Smith, che in questi scatti condivisi anche dal Daily Mail e Just Jared sembrerebbero essere nel mezzo di un appuntamento romantico.

Non sappiamo se è davvero così, o se si tratta di una semplice cena tra amici e colleghi (i due avevano lavorato insieme in occasione di Terminator: Genisys), ma ovviamente Twitter è già in visibilio, soprattutto vista la recente (?) rottura di Smith con Lily James.

I am totally against tabloid relationship rumours but the picture of Matt Smith and Emilia Clarke has got me far too excited — Bex (@BexYoung_74) September 15, 2020

"Di solito sono contro i rumor che circolano sui tabloid in merito a possibili relazioni tra le star, ma le foto di Matt Smith e Emilia Clarke mi hanno entusiasmato in modo esagerato" scrive qualcuno.

Matt Smith was last seen with Emilia Clarke? Woah woah woah there — paris' sidekick (@jennxferspeaks) September 14, 2020

"Matt Smith è stato avvistato con Emilia Clarke? Woah woah woah" comennta un altro utente.

"DAENERYS + THE DOCTOR Se stanno davvero insieme, penso che morirò. E quale sarebbe il nome della loro ship?" #DoctorWho #GameofThrones #EmiliaClarke #MattSmith" si chiede giustamente qualcun altro... Smirke? Doctor Khaleesi? Si accolgono suggerimenti.