Emilia Clarke fa preoccupare i fan: "è troppo magra"

Emilia Clarke ha conquistato i suoi fan per la sua bellezza autentica, tutta curve, fuori dagli standard troppo "irreali" a cui spesso siamo abituati. Ma ora i fan sono preoccupati: loro pensano che Emilia sia diventata troppo magra. annuncio pubblicitario

L'attrice de Il trono di spade, Emilia Clarke è stata in vacanza a Positano, con i paparazzi del Daily Mail che seguivano ogni sua mossa. Le foto ottenute dal giornale mostravano la bellezza britannica, mentre pranzava in un locale in riva al mare. Ma molti commenti che i fan hanno fatto ultimamente nei riguardi di Emilia, non toccano il suo abbigliamento o la vacanza italiana. Riguardano il peso di Emilia.

Gli scatti hanno mostrato l'attrice rilassata e spensierata sulla Costiera Amalfitana, ma questo non è bastato ai fan per notare, secondo loro, il suo stato di salute: "Ha perso molto peso. Non era così prima", questo è il genero di commenti che ha ricevuto un alto numero di riscontri a favore. "È minuscola" - hanno aggiunto - _ "non dovrebbe pesare così. Sembra emaciata. Spero che stia bene"._

Alcuni utenti hanno iniziato a incolpare l'industria dell'intrattenimento, nota per le sue pressioni sulle giovani donne. Nel frattempo, altri, consapevoli che Emilia Clarke è sopravvissuta a due aneurismi cerebrali potenzialmente letali, hanno menzionato i passati "problemi di salute" della star. Per questo hanno espresso preoccupazione per il suo benessere.

Il Trono di Spade, Emilia Clarke: "Sopravvissuta a due aneurismi cerebrali"

Nel marzo 2019, infatti, Emilia si è confidata pubblicamente in merito ai suoi problemi iniziati nel 2011. Ha subito un intervento chirurgico dopo un'emorragia cerebrale, rivelando anche che non era stata in grado di ricordare il proprio nome mentre era in terapia intensiva.