Emilia Clarke a Positano, la star de Il Trono di spade in vacanza con un nuovo amore

Un'estate italiana anche per la madre dei Draghi: Emilia Clarke è stata avvistata a Positano, in compagnia di una coppia di amici e quello che sembrerebbe un nuovo amore. Chi è l'uomo insieme a lei? Si tratta di Tom Turner, un assistente alla regia che Emilia frequenta da un po'.

Vestita in modo casual, estivo ma allo stesso modo fashion, l'attrice Emilia Clarke è tornata in Italia. Dopo averla vista a Napoli, tempo fa, come testimonial della casa di moda Dolce & Gabbana, si vede che Clarke è stata conquistata dal fascino del nostro Paese ed è tornata a fare visita a una coppia di suoi amici.

Durante i suoi spostamenti, Emilia è stata vista indossare sempre una mascherina, seguendo le linee guida sulla sicurezza sanitaria nel nostro Paese. Inoltre non è passato inosservato che ha trascorso un bel po' di tempo insieme ad un ragazzo.

📸 More new pictures of Emilia Clarke a few days ago in Positano (Italy). pic.twitter.com/P77jPfBowM — Emilia Clarke™ (@EmiliaClarkeTM) August 9, 2020

Ma chi è il ragazzo in compagnia dell'attrice de Il trono di spade? Le vacanze di Emilia arrivano dopo che lei avrebbe detto di essersi innamorata dell'assistente alla regia Tom Turner. Una fonte ha commentato che "Emilia e Tom stanno davvero bene insieme. Lui è già innamorato di lei e vede un futuro a lungo termine tra loro. Lui usciva con Rebecca Ferguson, ma si sono lasciati perché era un po' più grande di lui." L'insider ha continuato aggiungendo: "È abituato a uscire con i vip a causa del suo lavoro in film di alto profilo". Tom ha lavorato a una serie di grandi produzioni hollywoodiane, tra cui Rogue One: A Star Wars Story e Charlie's Angels.

L'anno scorso, Clarke ha riferito che si era separata dal suo fidanzato, il regista Charlie McDowall, dopo circa un anno che si frequentavano, dando principalmente colpa agli impegni di lavoro. Clarke ha anche frequentato Seth McFarlane per sei mesi nel 2012 e nel 2013.

"Sono single in questo momento. Ma gli appuntamenti in questo settore sono interessanti. Ho molti aneddoti divertenti, molte cose che posso dire per fare quattro risate durante una cena."

Emilia si era auto isolata nel Regno Unito durante l'emergenza sanitaria, dopo aver annunciato ai fan che il suo spettacolo nel West End era stato cancellato. Ha fatto il suo debutto in The Seagull l'11 marzo e lo spettacolo si sarebbe dovuto tenere fino alla fine di maggio, ma ora è stato sospeso fino a nuovo avviso.