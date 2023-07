James Cameron sull'Intelligenza Artificiale: 'Vi avevo avvertiti nel 1984, ma non avete ascoltato'

James Cameron ha parlato dell'Intelligenza Artificiale sottolineando che aveva provato ad "avvertire" dei potenziali problemi della tecnologia con Terminator, senza venire però ascoltato.

Il regista ha infatti ricordato di come avesse affrontato la questione nel film con protagonista Arnolds Schwarzenegger.

Le dichiarazioni del regista

Parlando a CTV News, James Cameron ha dichiarato parlando di Terminator: "Vi ho avvertito nel 1984 e non mi avete ascoltato".

Al centro della trama c'era un assassino cyborg e un network basato sull'intelligenza artificiale che è diventato senziente.

Il filmmaker ha sottolineato: "Penso che rendere l'IA un'arma sia il pericolo più grande. Credo che ci ritroveremo alle prese con l'equivalente della corsa agli armamenti nucleari con l'Intelligenza Artificiale e se noi non lo faremo, altri sicuramente lo costruiranno e la situazione si intensificherà".

James Cameron è ancora il re del mondo?

Nessuna minaccia per gli sceneggiatori

James Cameron in una scena del documentario Side by Side

Cameron ha quindi spiegato perché è convinto che l'Intelligenza Artificiale non rappresenti un pericolo per il lavoro degli autori: "Non credo personalmente che una mente scollegata da un corpo che sta semplicemente rigurgitando quello che altre menti hanno detto - sulla vita che hanno avuto, sull'amore, sul mentire, sulla paura, sulla mortalità - e messo tutto insieme, mescolando e poi elaborando qualcosa... Non credo che possieda qualcosa che possa emozionare un pubblico".

Il filmmaker ha concluso: "Aspettiamo 20 anni e, se un'Intelligenza Artificiale vincerà un Oscar come Miglior Sceneggiatura Originale, allora dovremmo considerare seriamente la questione".