Emerald Fennell: dopo Saltburn la regista si occuperà dell'adattamento di Cime tempestose

La vincitrice del premio Oscar Emerald Fennell sembra aver trovato il suo prossimo progetto cinematografico sulla scia di Saltburn, visto che ha scritto su X che dirigerà un adattamento di Cime tempestose, il classico romanzo gotico di Emily Brontë.

Secondo le fonti di Deadline, il progetto riunirà la Fennell con lo studio MRC, già coinvolto in Saltburn con lo stesso ruolo. Non si sa chi sarà il protagonista o il distributore, ma la tagline che accompagna la foto postata sull'account ufficiale della regista recita: "Sii sempre con me, prendi qualsiasi forma, portami alla follia".

Fennell è reduce dal film Saltburn di Amazon MGM Studios, un thriller psicologico diviso ma molto apprezzato, interpretato da Barry Keoghan e Jacob Elordi, che ha ottenuto due nomination ai Golden Globe, oltre a cinque BAFTA Film Awards.

Prima di Saltburn, la Fennell si è affermata come regista con il suo debutto alla regia, Una donna promettente, un thriller di vendetta dai toni cupi con Carey Mulligan. Il film le è valso un Oscar per la migliore sceneggiatura originale, assicurandosi anche le nomination per il miglior film, regia, attrice e montaggio.

Già regista e produttrice della serie di successo della BBC Killing Eve, la Fennell è anche un'attrice affermata, avendo ottenuto una nomination agli Emmy per il suo ruolo di Camilla Parker Bowles in The Crown di Netflix.

Cime tempestose, gli adattamenti passati

Pubblicato dalla Brontë sotto lo pseudonimo di Ellis Bell, un anno prima della sua morte, Cime tempestose è ambientato nelle brughiere dello Yorkshire e ruota attorno alle relazioni intense e spesso distruttive tra due famiglie: gli Earnshaw e i Linton. La narrazione principale è raccontata dal signor Lockwood, un inquilino di Thrushcross Grange, che viene a conoscenza della tumultuosa storia dei protagonisti attraverso Nelly Dean, una serva di lunga data. Il fulcro del romanzo è l'appassionata e tragica storia d'amore tra Heathcliff, un orfano adottato dal signor Earnshaw, e la figlia del signor Earnshaw, Catherine.

Wuthering Heights: la locandina del film

Nel corso degli anni, il romanzo ha dato vita a numerosi adattamenti cinematografici e televisivi, il più recente dei quali è stato realizzato da Andrea Arnold nel 2011, interpretato da Kaya Scodelario e James Howson. Ralph Fiennes e Juliette Binoche sono stati protagonisti di un adattamento del 1992 del regista Peter Kosminsky, mentre Laurence Olivier e Merle Oberon hanno interpretato quello di William Wyler del 1939. Inoltre anche Tom Hardy ha vestito i panni di Heathcliff al fianco di sua moglie Charlotte Riley nel ruolo di Cathy nella serie televisiva Wuthering Heights 2009.