Emanuelle: perchè violenza alle donne?: stasera su Cine34 il discusso film erotico

Stasera su Cine34, alle 23:09, va in onda Emanuelle: perchè violenza alle donne?, quarto capitolo della serie di film erotico-pornografici con protagonista la bella Laura Gemser, diretto nel 1977 di Joe D'Amato.

La locandina di Emanuelle: perché violenza alle donne

Emanuelle (Laura Gemser), sempre in cerca di nuovi scoop per la sua rivista, incontra Cora (Karin Schubert), una collega che sta realizzando un servizio sulle violenze contro le donne. Nello stesso hotel in cui soggiorna, Emanuelle è vittima di un tentativo di stupro ma viene salvata da Malcolm Robertson (Ivan Rassimov).

Emanuelle deve andare in India a scoprire il segreto del coito infinito. Ma dopo un rapporto sessuale la reporter capisce che quelle del guru sono solo menzogne. Le avventure erotiche in India continuano "al femminile" per lei, che scopre dalla nuova amante, Mary (Brigitte Petronio), una terribile storia di violenze sulle donne. Contattata Cora, Emanuelle si reca con lei a Roma per mettersi sulle tracce di una banda che violenta e rapisce donne straniere per venderle in Medio Oriente...

Hong Kong, New York... ben presto Emanuelle capisce che l'organizzazione criminale ha radici profonde e lunghissime.

Girato in versione soft e in versione hard, Emanuelle: perché violenza alle donne, che alla sua uscita spaccò in due la critica tra chi lo considerava un film violento ma femminista e chi, al contrario, lo trovava solo trucido, ebbe anche parecchi problemi con la censura, tanto da essere sequestrato tre volte nel giro di appena cinque mesi.