Elvis & Nixon: il film con Kevin Spacey stasera su Cielo in prima visione

Kevin Spacey è ancora un Presidente degli Stati Uniti in Elvis & Nixon, il film su un incontro passato alla storia, in onda stasera su Cielo in prima visione.

Uno degli incontri più improbabili della storia va in onda stasera su Cielo, in prima visione alle 21:15: è quello raccontato in Elvis & Nixon da Lisa Johnson, e che vede Kevin Spacey e Michael Shannon nei panni dei due protagonisti.

Elvis Presley voleva essere nominato agente federale sotto copertura della narcotici, per questa ragione chiede un incontro con l'allora presidente degli Stati Uniti d'America Richard Nixon. Incontro che effettivamente avvenne la mattina del 21 dicembre 1970. Il film prende spunto da questa vicenda realmente accaduta per raccontare, sullo sfondo, un'America che si sta trasformando, sia politicamente che musicalmente, dagli hippies che manifestano contro la guerra nel Vietnam fino al successo planetario dei Beatles. In questo contesto Elvis e Nixon sono due icone brillanti quanto decadenti, alleati loro malgrado nella lotta contro l'abuso di droghe e contro i comunisti, rappresentanti di un'America che non intende cedere il passo così facilmente ma che alla fine dovrà arrendersi al cambiamento.

Elvis & Nixon: Kevin Spacey in una scena del film

Da una parte abbiamo Nixon interpretato da un Kevin Spacey che è quasi una parodia, una caricatura con tic e gestualità ricorrenti, dall'altra l'Elvis di Michael Shannon, che rende un'immagine diversa del "Re" a cui siamo abituati, un idolo demitizzato, un uomo colto nella sua fragilità e instabilità mentale tormentato dalla propria immagine pubblica a cui cerca in qualche modo di venir meno. Una commedia divertente che rievoca un periodo della storia americana attraverso gli occhi di due personaggi che hanno contribuito a renderla quella che oggi conosciamo, nel bene e nel male.