Elvira, l'attrice Cassandra Peterson fa coming out e svela sua relazione con una donna

Cassandra Peterson, l'attrice che ha interpretato per anni l'iconico personaggio di Elvira, ha sollevato il velo su un segreto che ha tenuto nascosto per quasi due decenni grazie al suo libro di memorie, Cruelty Yours, Elvira, appena uscito in cui fa coming out.

foto di Cassandra Peterson

Cassandra Peterson è diventata famosa interpretando la raccapricciante Elvira, una conduttrice televisiva che indossava abiti scuri e gotici e si truccava come una strega per condurre The Elvira's Macabre Movie, un programma settimanale di B-movie. Ora ha scritto un'autobiografia, raccontando molto della sua vita tra cui una relazione con una donna durata 19 anni.

Durante il matrimonio con suo marito Mark Pierson, durato ben 25 anni, l'attrice finì per essere attratta da un misterioso allenatore in palestra, come spiega lei stessa: "Molte volte quando facevo riscaldamento sul tapis roulant, non potevo fare a meno di notare un allenatore in particolare, abbronzato, tatuato e muscoloso, che camminava in palestra con un berretto tirato giù fin sopra gli occhi."

L'allenatore, però, era una donna come presto scoprì Cassandra Peterson, ma nonostante ciò racconta di aver intrapreso comunque una relazione con lei, Teresa 'T' Wierson. Una relazione durata 19 anni dopo il divorzio dell'attrice dall'ex marito.

Teresa Wierson è poi diventata la sua assistente personale, ma le due hanno tenuto nascosta la relazione per un ventennio fino alla scelta di Cassandra di svelare a tutti la sua vera vita:

"I miei fan mi odieranno per non essere quello che si aspettavano che fossi? Sono consapevole che ci saranno alcuni che rimarranno delusi e forse anche arrabbiati, ma devo vivere con me stessa e a questo punto della mia vita devo essere sincera su chi sono"